Россия
12:44, 10 сентября 2025Россия

В России рассказали о последствиях инцидента с дронами в Польше

Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше — продуманная провокация
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: BRYAN WOOLSTON / Reuters

Инцидент с беспилотниками в Польше является продуманной провокацией. Его будут раскручивать на Западе как «агрессию» России, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Его слова приводит «Взгляд».

«История с дронами в воздушном пространстве Польши — это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче», — сказал он.

По его словам, на данный момент Киеву необходимо открытое вмешательство войск НАТО. Инцидент с БПЛА могут использовать в качестве повода. Варшава уже обсуждает применение четвертой статьи договора о Североатлантическом альянсе, напомнил эксперт.

Кнутов предположил, что результатом провокации может быть решение «коалиции желающих» ввести войска на Украину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

