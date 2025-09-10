Власти Европейского союза (ЕС) хотят втянуть западных союзников по Североатлантическому альянсу в войну против России. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил экс-советник президента США Дональда Трамп по нацбезопасности Майкл Флинн.
«ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт», — сказал бывший чиновник.
Ранее итальянский журналист Томас Фази также обвинил руководстве ЕС в намерении втянуть европейских членов НАТО в войну против России.