В США уличили ЕС в желании втянуть Запад в войну с Россией

Экс-советник Трампа Флинн заявил, что ЕС хочет втянуть Запад в войну против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) хотят втянуть западных союзников по Североатлантическому альянсу в войну против России. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил экс-советник президента США Дональда Трамп по нацбезопасности Майкл Флинн.

«ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт», — сказал бывший чиновник.

Ранее итальянский журналист Томас Фази также обвинил руководстве ЕС в намерении втянуть европейских членов НАТО в войну против России.

