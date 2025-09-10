Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:20, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

В США заявили о возможном убийстве Зеленского

Обозреватель Хортон: Существует реальная угроза жизни Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Националисты могут убить украинского лидера Владимира Зеленского за заключение мира с Россией. Об угрозе жизни политика заявил обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

«Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского) (...) Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими», — сказал Хортон.

Он отметил, что украинские националисты имеют все возможности для реализации своих угроз.

Ранее аналитик из США Скотт Риттер заявил, что политическая карьера Зеленского закончится тем, что его убьют, потому что он перейдет дорогу не тем людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

    Назван способ изменить отношение европейских элит к России

    Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

    В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

    В США заявили о возможном убийстве Зеленского

    Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

    Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

    54-летняя телеведущая устроила откровенную фотосессию в джакузи

    ВСУ перебросили спешно собранное подкрепление под Волчанск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости