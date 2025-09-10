Обозреватель Хортон: Существует реальная угроза жизни Зеленского

Националисты могут убить украинского лидера Владимира Зеленского за заключение мира с Россией. Об угрозе жизни политика заявил обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

«Да, я думаю, что существует настоящая опасность этого (убийства Зеленского) (...) Поэтому мне кажется, что он не сможет договориться с русскими», — сказал Хортон.

Он отметил, что украинские националисты имеют все возможности для реализации своих угроз.

Ранее аналитик из США Скотт Риттер заявил, что политическая карьера Зеленского закончится тем, что его убьют, потому что он перейдет дорогу не тем людям.