В Вильнюсе произошел взрыв на железной дороге, вагоны охвачены огнем

В Вильнюсе произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Канал сослался на информацию МВД Литвы. По данным ведомства, на вокзале введен план «Щит», так как там взорвались вагоны с газом. Представитель Департамента противопожарной охраны Донатас Гурявичюс заявил, что пожарные не могут приблизиться к месту тушения огня, так как вагоны продолжают взрываться,

По его словам, звуки взрывов характерны для горения сжиженного газа. Объявлена эвакуация жителей в радиусе 1 километра от места пожара.

Ранее в Москве в квартире на востоке города взорвался газовый баллон. По информации телеканала РЕН ТВ, пострадал мужчина, который перед взрывом готовил еду.