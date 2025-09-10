Россия
12:14, 10 сентября 2025Россия

В жилом доме на востоке Москвы прогремел взрыв

РЕН ТВ: В Москве мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве в квартире на востоке города взорвался газовый баллон. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

По информации телеканала, в результате взрыва пострадал мужчина, который перед взрывом готовил еду. У него диагностировали ожоги, тяжесть которых не уточняется. Кроме того, в квартире частично обрушились оконные конструкции. Пожара не последовало.

Точный адрес жилого дома, где прогремел взрыв, не приводится.

Ранее в Саратове взрыв газа в квартире жилого дома обрушил 10 этажей здания. Жертвами происшествия стали семь человек, еще 18 пострадали. Разрушения затронули почти 40 квартир. Также повреждения получила соседняя многоэтажка и припаркованные рядом машины.

