Военные Непала начали снимать проправительственные партии в столице

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Военные Непала снимают проправительственные партии в Катманду. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что штаб-квартира оглушила протестующих.

До этого президент страны Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране.

Массовые протесты в Непале вспыхнули из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», нападают на правительственные здания и резиденции министров. Более 300 человек пострадали, премьер-министр Рама Чандра Паудел подал в отставку.

