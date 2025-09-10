Военные Непала начали снимать проправительственные партии в столице

Военные Непала начали снимать проправительственные партии в Катманду

Военные Непала снимают проправительственные партии в Катманду. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что штаб-квартира оглушила протестующих.

До этого президент страны Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне массовых беспорядков в стране.

Массовые протесты в Непале вспыхнули из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», нападают на правительственные здания и резиденции министров. Более 300 человек пострадали, премьер-министр Рама Чандра Паудел подал в отставку.