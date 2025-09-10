Военный назвал возможное место запуска атаковавших российский курорт дронов

Капитан первого ранга Дандыкин: Атаковавшие Сочи дроны запускали с Черного моря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны, атаковавшие курортный город Сочи 9 сентября, с Черного моря. Возможное место их старта назвал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

«Думаю, беспилотники ВСУ по Сочи запускают с Черного моря, из района, скажем так, оккупированной территории, ну или которая под контролем врага находится. Это может быть Николаев, к примеру, или часть Херсонской области, чтобы поближе к цели взлетать», — сказал военный эксперт.

По его словам, большая часть беспилотников сбивается над морем, однако часть из них просачивается. Офицер считает, что с этих же районов запускаются дроны в сторону Крымского полуострова.

ВСУ атаковали Сочи в ночь 9 сентября. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жертвой стал мужчина, который находился за рулем автомобиля. В сети появилось видео первых минут после удара по машине. Кроме того, оказались повреждены порядка шести частных домов.