Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 9 сентября 2025Россия

Первые минуты после удара дрона ВСУ по движущемуся авто в Сочи сняли на видео

Появились кадры первых минут после удара дрона ВСУ по движущемуся авто в Сочи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Сочи Краснодарскго края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден автомобиль каршеринга с пробитыми стеклами, который сильно посечен осколками. Внутри транспортного средства находится мужчина, который не выжил в результате удара ВСУ. Ролик, судя по всему, снят до приезда врачей на место происшествия.

Уточняется, что внутри арендованного авто находился уроженец Липецка. Он ехал по дороге в Адлерском районе города и в момент атаки остановился и включил аварийные сигналы.

ВСУ атаковали Сочи в ночь на вторник, 9 сентября. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем авто. Также оказались повреждены порядка шести частных домов. По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь перехватили два дрона, еще 15 БПЛА сбили в регионе над Черным морем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Российского правозащитника осудили за фейки об армии

    Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

    Некоторым автомобильным брендам предсказали исчезновение

    Узнавшие о двойной жизни друзей люди поделились удивительными историями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости