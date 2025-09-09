Первые минуты после удара дрона ВСУ по движущемуся авто в Сочи сняли на видео

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Сочи Краснодарскго края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден автомобиль каршеринга с пробитыми стеклами, который сильно посечен осколками. Внутри транспортного средства находится мужчина, который не выжил в результате удара ВСУ. Ролик, судя по всему, снят до приезда врачей на место происшествия.

Уточняется, что внутри арендованного авто находился уроженец Липецка. Он ехал по дороге в Адлерском районе города и в момент атаки остановился и включил аварийные сигналы.

ВСУ атаковали Сочи в ночь на вторник, 9 сентября. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем авто. Также оказались повреждены порядка шести частных домов. По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь перехватили два дрона, еще 15 БПЛА сбили в регионе над Черным морем.