ВСУ ударили по Белгороду

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Речь идет об атаке беспилотника, пояснил губернатор. Где именно взорвался дрон, он не сообщил. При этом ранение получил один местный житель. Пострадавший получил осколочное ранение ноги, он находится под наблюдением медиков.

Кроме того, после взрыва дрона поврежден автомобиль, а также неназванные социальный и коммерческий объекты, добавил Гладков. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее 10 сентября глава Белгородской области показал последствия удара ВСУ по зданию правительства региона. На кадрах видно выбитые оконные рамы и частично обрушившийся фасад.