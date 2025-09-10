Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 10 сентября 2025Интернет и СМИ

Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Thatonegothkid4869 рассказала о неожиданной проблеме, заставшей ее перед выступлением в стендап-клубе. По словам девушки, почувствовав дискомфорт в области живота, она поначалу списала все на менструальные спазмы.

«Я осознала, что на самом деле мне очень нужно в туалет, когда уже поднималась на сцену со своими товарищами. Как же глупа я была, рассчитывая в тот момент, что смогу сдерживать себя на протяжении следующих двух часов. Я терпела и продолжала выступление, пока ситуация не стала совсем критической», — написала автор.

После этого девушка извинилась перед друзьями и зрителями и помчалась в туалет. Однако попасть в него со сцены ей не удалось, из-за чего пришлось делать большой крюк. Все это время давление в ее кишечнике нарастало.

«Как только моя нога переступила порог туалета, я обделалась прямо себе в штаны. После этого я зашла в кабинку и попыталась привести себя в порядок. Так как я заляпала штаны, мне пришлось долго отмывать их в раковине. Конечно, все заметили мое длительное отсутствие, поэтому, вернувшись на сцену, я схватила свой телефон, а потом просто рванула к выходу», — добавила юмористка.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Моди оценил слова Трампа о торговых переговорах Индии и США

    У мигрантов в России остался последний день для легализации

    Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

    Назван способ изменить отношение европейских элит к России

    Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

    В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

    В США заявили о возможном убийстве Зеленского

    Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

    Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости