Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

Пользовательница Reddit с ником Thatonegothkid4869 рассказала о неожиданной проблеме, заставшей ее перед выступлением в стендап-клубе. По словам девушки, почувствовав дискомфорт в области живота, она поначалу списала все на менструальные спазмы.

«Я осознала, что на самом деле мне очень нужно в туалет, когда уже поднималась на сцену со своими товарищами. Как же глупа я была, рассчитывая в тот момент, что смогу сдерживать себя на протяжении следующих двух часов. Я терпела и продолжала выступление, пока ситуация не стала совсем критической», — написала автор.

После этого девушка извинилась перед друзьями и зрителями и помчалась в туалет. Однако попасть в него со сцены ей не удалось, из-за чего пришлось делать большой крюк. Все это время давление в ее кишечнике нарастало.

«Как только моя нога переступила порог туалета, я обделалась прямо себе в штаны. После этого я зашла в кабинку и попыталась привести себя в порядок. Так как я заляпала штаны, мне пришлось долго отмывать их в раковине. Конечно, все заметили мое длительное отсутствие, поэтому, вернувшись на сцену, я схватила свой телефон, а потом просто рванула к выходу», — добавила юмористка.

