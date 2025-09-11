Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 11 сентября 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса пришла на открытие его ресторана в откровенном образе

Невеста певца Лепса Киба пришла на открытие его ресторана в мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: пресс-служба ресторана LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба пришла на открытие его ресторана в откровенном образе. Соответствующие снимки поступили в распоряжение «Ленты.ру».

19-летняя возлюбленная 63-летнего исполнителя выбрала для выхода в свет белое мини-платье, оформленное изображениями розовых цветов и глубоким V-образным декольте. При этом девушка не стала надевать под наряд бюстгальтер.

Кроме того, Киба подобрала к эффектному образу небольшую красную сумку и уложила волосы в легкие локоны. Вдобавок она сделала макияж с акцентом на помаду пудрово-розового оттенка.

Ранее Аврора Киба похвасталась роскошным подарком. Тогда девушка продемонстрировала фото браслета с бриллиантами люксового бренда Hermes.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    Пригожин раскрыл подробности ограбления таксистом в Турции

    Популярный бренд выпустил духи с запахом собачьих лап

    Российский поэт отказался писать песни для Пугачевой

    Венесуэла ввела в действие план активной обороны

    Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам

    ИИ стал министром в одной стране

    В Госдуме предупредили НАТО после инцидента с БПЛА в Польше

    Женщина попала в тюрьму из-за растерзанного аллигатором сына

    Названа причина пробуждений в три часа ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости