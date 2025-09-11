Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:34, 11 сентября 2025Ценности

Адвокат отреагировал на фразу «Полина ушла в одних трусах» о разделе имущества Дибровых

Добровинский о разводе Дибровых: Фраза «Полина ушла в одних трусах» неправдива
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал раздел имущества Дмитрия и Полины Дибровых после развода. Интервью с ним публикует Starhit.

Юрист отреагировал на завирусившуюся в сети фразу, что «Полина ушла от Диброва в одних трусах», якобы отказавшись претендовать на какое-либо совместное имущество с экс-супругом. По словам Добровинского, все эти слухи на самом деле неправдивы.

Материалы по теме:
В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
В одной лодкеЧто вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
9 апреля 2020
Налей и отойди Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Налей и отойдиЧто творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
12 мая 2020

«В связи с тем, что договор составлял я сам, вполне естественно, что я знаю все перипетии дела лучше, чем другие. Так, в мировом соглашении о разделе имущества не могут фигурировать ни алименты, ни истории с детьми. Это нонсенс. Опеки над детьми у родителей в принципе не бывает. Они на то и родители, а не опекуны», — уточнил он.

Добровинский заявил, что пара урегулировала все вопросы и осталась абсолютно довольна итогами соглашения. «Будь это иначе, все бы об этом услышали. Да и они бы сами вряд ли дружески общались при таком раскладе», — подытожил адвокат.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Раскрыто требования Трампа к Нетаньяху после удара по Дохе

    Умерла звезда «Гремлинов» Полли Холлидей

    Россияне организовали бизнес на ДТП и получали деньги от страховых компаний

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    ВТБ предложили продать крупную страховую компанию

    В России указали на схожесть покушений на Трампа и Кирка

    Анна Седокова показала грудь в крошечном бикини

    Правоохранители заинтересовались многолетним насилием россиянина над женой и сыном

    Улицы в Москве перекроют на выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости