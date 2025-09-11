Адвокат отреагировал на фразу «Полина ушла в одних трусах» о разделе имущества Дибровых

Добровинский о разводе Дибровых: Фраза «Полина ушла в одних трусах» неправдива

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал раздел имущества Дмитрия и Полины Дибровых после развода. Интервью с ним публикует Starhit.

Юрист отреагировал на завирусившуюся в сети фразу, что «Полина ушла от Диброва в одних трусах», якобы отказавшись претендовать на какое-либо совместное имущество с экс-супругом. По словам Добровинского, все эти слухи на самом деле неправдивы.

«В связи с тем, что договор составлял я сам, вполне естественно, что я знаю все перипетии дела лучше, чем другие. Так, в мировом соглашении о разделе имущества не могут фигурировать ни алименты, ни истории с детьми. Это нонсенс. Опеки над детьми у родителей в принципе не бывает. Они на то и родители, а не опекуны», — уточнил он.

Добровинский заявил, что пара урегулировала все вопросы и осталась абсолютно довольна итогами соглашения. «Будь это иначе, все бы об этом услышали. Да и они бы сами вряд ли дружески общались при таком раскладе», — подытожил адвокат.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.