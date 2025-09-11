Бывший СССР
Американец предупредил наемников о 90-процентной вероятности умереть на Украине

Экс-боец ВСУ Рид предупредил наемников о 90% вероятности умереть на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американец Бенджамин Рид, воевавший в различных подразделениях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратился к другим наемникам. Его слова приводит ТАСС.

Рид обратился к другим военным, которые хотели бы служить на стороне Киева, и призвал его послушать.

«При некоторых штурмовых действиях — [смертность] 90 процентов. <...> [Хотите] стать обузой для собственной семьи, чтобы они возили вас на инвалидном кресле? Больше никаких девушек. Вы больше не сможете зарабатывать деньги», — предупредил боец.

Ранее Рид рассказал, что наемники ВСУ из «Избранной роты» получили от своего командира Райана О’Лири приказ добивать всех раненых, в том числе украинских военнослужащих. По его словам, военные из этого формирования были «просто сумасшедшими ковбоями с жаждой убивать».

