Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 11 сентября 2025Россия

В России связали с Пугачевой «страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза»

Публицист Медведев: Если Горбачев звонил Пугачевой, это объясняет распад СССР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Если Алла Пугачева говорит правду, и в трудные для страны времена ей действительно звонил президент СССР Михаил Горбачев, это объясняет распад страны. Об этом заявил Telegram российский публицист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Журналист опубликовал отрывок из интервью, которое Пугачева дала Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). В нем певица рассказала о телефонном разговоре с Горбачевым, который просил ее дать совет об общении с прессой.

«Это вообще объясняет практически все в истории про страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза (...) Человек возглавил великую страну, и начинает певице звонить, воспользовался возможностью наконец-то познакомиться», — связал два события Медведев.

Материалы по теме:
«Это гвалт и базар!» Драки, крики и женская грудь: 30 лет назад Россия выбрала самую скандальную Госдуму в истории
«Это гвалт и базар!»Драки, крики и женская грудь: 30 лет назад Россия выбрала самую скандальную Госдуму в истории
12 декабря 2023
«От него штырит, плющит и колбасит» Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?
«От него штырит, плющит и колбасит»Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?
13 января 2025
«Его за шкирку окунули в политику» Егор Гайдар — ключевая фигура для России. Что он сделал и как страна ему отплатила?
«Его за шкирку окунули в политику»Егор Гайдар — ключевая фигура для России. Что он сделал и как страна ему отплатила?
13 декабря 2024
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

Представляете уровень человека, возглавившего страну? (...) Развязная тетка, поющая на эстраде, это персонаж, у которого надо спрашивать как жить

Адрей Медведев

При этом, как отметил автор публикации, существовали и другие похожие признаки деградации системы — он напомнил, что партийные функционеры в те годы активно общались с «экстрасенсом» Джуной (Евгенией Давиташвили) и лечились у нее «биоэнергетикой».

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что процедура роспуска СССР была нарушена.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Экс-депутат Рады назвал Киев выгодополучателем убийства сторонника Трампа

    На Западе послали президента Финляндии после слов о России

    Пугачева оценила танцоров Булановой и дала певице совет

    В России связали с Пугачевой «страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза»

    В центре российского города пенсионеру пробили голову лопатой

    Москвичам пообещали масштабный гастрофестиваль с известными шеф-поварами

    Зеленский обсудит с президентом Финляндии давление на Россию

    Володин подвел первые итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов

    Медведица напала на совершавшего пробежку мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости