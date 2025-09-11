В России связали с Пугачевой «страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза»

Публицист Медведев: Если Горбачев звонил Пугачевой, это объясняет распад СССР

Если Алла Пугачева говорит правду, и в трудные для страны времена ей действительно звонил президент СССР Михаил Горбачев, это объясняет распад страны. Об этом заявил Telegram российский публицист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Журналист опубликовал отрывок из интервью, которое Пугачева дала Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). В нем певица рассказала о телефонном разговоре с Горбачевым, который просил ее дать совет об общении с прессой.

«Это вообще объясняет практически все в истории про страшный, кровавый и трагический распад Советского Союза (...) Человек возглавил великую страну, и начинает певице звонить, воспользовался возможностью наконец-то познакомиться», — связал два события Медведев.

Представляете уровень человека, возглавившего страну? (...) Развязная тетка, поющая на эстраде, это персонаж, у которого надо спрашивать как жить

Адрей Медведев

При этом, как отметил автор публикации, существовали и другие похожие признаки деградации системы — он напомнил, что партийные функционеры в те годы активно общались с «экстрасенсом» Джуной (Евгенией Давиташвили) и лечились у нее «биоэнергетикой».

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что процедура роспуска СССР была нарушена.