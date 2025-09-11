Мир
08:57, 11 сентября 2025Мир

Депутат Европарламента сравнил положение Путина и Зеленского

Генерал Ванначчи: Путин пользуется поддержкой народа в отличие от Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи сравнил положение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вокруг украинского конфликта. Слова Ванначчи приводит L’Espresso.

По мнению Ванначчи, Путин пользуется поддержкой народа, а Зеленский продолжает ее терять. «Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что Путин обеспечил России резкий рост благосостояния благодаря своей компетентности. При этом Зеленский не является суверенным главой Украины, поскольку зависит от ресурсов других стран.

Ранее Зеленский назвал одно условие встречи с Путиным. Он подчеркнул, что готов к диалогу, но не в России. «Я сказал [президенту США Дональду Трампу]: послушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России», — отметил Зеленский.

