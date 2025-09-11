Депутат Европарламента сравнил положение Путина и Зеленского

Генерал Ванначчи: Путин пользуется поддержкой народа в отличие от Зеленского

Депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» генерал Роберто Ванначчи сравнил положение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вокруг украинского конфликта. Слова Ванначчи приводит L’Espresso.

По мнению Ванначчи, Путин пользуется поддержкой народа, а Зеленский продолжает ее терять. «Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что Путин обеспечил России резкий рост благосостояния благодаря своей компетентности. При этом Зеленский не является суверенным главой Украины, поскольку зависит от ресурсов других стран.

Ранее Зеленский назвал одно условие встречи с Путиным. Он подчеркнул, что готов к диалогу, но не в России. «Я сказал [президенту США Дональду Трампу]: послушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России», — отметил Зеленский.