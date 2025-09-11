Названы пять положительных изменений в организме после отказа от мучных изделий

Диетолог Джильо: После отказа от тортов и хлеба уменьшится сонливость после еды

Диетолог Ванесса Джильо заявила, что после отказа от хлеба, макарон, тортов, печенья и других продуктов, в которых есть белая мука, в организме произойдет ряд положительных изменений. Их она назвала в разговоре с изданием Terra.

По словам Джильо, после отказа от мучных изделий стабилизируется уровень сахара в крови, поэтому человек станет лучше контролировать аппетит. Также снизится общее вялотекущее воспаление в организме, которое имеется у людей с ожирением, и метаболическим синдромом, добавила она.

Кроме того, как утверждает специалистка, благодаря пересмотру рациона уменьшится сонливость после еды, а уровень энергии будет оставаться высоким на протяжении всего дня. Среди других преимуществ отказа от продуктов из белой муки Джильо выделила снижение тяги к сладостям, что особенно важно при похудении, и улучшение микрофлоры кишечника.

