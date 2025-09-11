Олейник: Убийство сторонника Трампа Кирка выгодно властям Украины

Убийство консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выгодно властям Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Он прямо говорил, что война нужна элите Украины. Зеленского там называл прямо и так далее. Поэтому эту версию надо отрабатывать», — заявил Олейник.

По его словам, союзники Киева в США планируют в следующем году взять большинство в нижней палате Конгресса с последующим импичментом Трампу, чему Кирк мог помешать.

На Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта от имени организации Turning Point USA, соучредителем которой он был.