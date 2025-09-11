CNN: Не менее двух учеников пострадали при стрельбе в школе штата Колорадо

Еще в одном американском штате произошла стрельба. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, не менее двух учеников получили ранения в старшей школе Колорадо.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Денвера, раненых доставили в ближайшую больницу. Другие подробности и причины происшествия не уточняются.

Ранее в штате Юта произошло покушение на консерватора и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. В него выступили во время выступления, пуля попала в шею. Врачи пытались спасти активиста, однако позднее американский президент сообщил, что тот не выжил.

