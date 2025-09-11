Экономика
12:02, 11 сентября 2025Экономика

Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

Суд Евросоюза отменил выделение Венгрии денег на строительство ядерных реакторов
Вячеслав Агапов

Фото: Marton Monus / Reuters

Суд Евросоюза (ЕС) отменил решение Еврокомиссии (ЕК) выделить деньги Венгрии на строительство двух ядерных реакторов российской компанией. О том, что в регионе передумали оказывать финансовую поддержку проекта, со ссылкой на постановление сообщает газета «Известия».

Суд признал государственные субсидии Венгрии для расширения АЭС «Пакш» несоответствующими регламенту Евросоюза. Согласно договоренностям, Россия предоставляла на реализацию проекта кредит в 10 миллиардов евро, а Венгрия — еще 2,5 миллиарда из собственного бюджета.

Сейчас «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии, построенная еще по советскому проекту. Она вырабатывает почти половину электричества в европейской стране. «Пакш-2» должна быть построена «под ключ» и стать первым российским проектом на территории ЕС. Работы планировалось начать в ноябре 2025-го.

В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о снятии администрацией президента США Дональда Трампа с России части санкций, связанных со строительством АЭС «Пакш-2». Как отметил позднее главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo Александр Уваров, этот шаг позволит финансово обеспечить работы с точки зрения перехода к процедуре заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока станции.

