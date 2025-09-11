Губернатор Флориды призвал казнить за расправу над соратником Трампа

Губернатор Флориды Десантис призвал казнить за расправу над Кирком

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал поймать преступника, провести быстрый судебный процесс и казнить его за расправу над соратником американского лидера Чарли Кирком. Об этом он завил в интервью Fox News.

«Нужно поймать его и обеспечить скорое вынесение высшей меры наказания. Я не хочу, чтобы разбирательство тянулось бесконечно», — сказал он.

Ранее Скайлер Бэрд, свидетель стрельбы в политического активиста Чарли Кирка во время его выступления на территории Университета долины Юта, рассказал, что на месте мероприятия были проблемы с безопасностью. Он отметил, что, несмотря на присутствие охраны рядом с Кирком, место проведения мероприятия создавало ощущение большой открытости.