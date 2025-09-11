Мир
08:51, 11 сентября 2025Мир

Свидетель стрельбы в соратника Трампа рассказал о проблеме с безопасностью

Бэрд: На территории кампуса, где стреляли в Кирка, были проблемы с безопасностью
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune / Reuters

Скайлер Бэрд, свидетель стрельбы в политического активиста Чарли Кирка во время его выступления на территории Университета долины Юта, рассказал, что на месте мероприятия были проблемы с безопасностью. Его слова приводит телеканал CNN.

«Его хорошо охраняли от того, что кто-то мог подбежать с ножом или попытаться напасть на него лично, но безопасность на общей территории... это был обычный день в кампусе», — сказал он.

Бэрд отметил, что, несмотря на присутствие охраны рядом с Кирком, место проведения мероприятия, где стреляли в сторонника президента США Дональда Трампа, создавало ощущение большой открытости.

На Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Активист был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о том, что пострадавший не выжил.

