Известный тяжбами с IKEA российский бизнесмен получил срок

Суд Москвы дал 14 лет бизнесмену Пономареву за аферу на 1 млрд руб. в Лесбанке

Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного тяжбами со шведским концерном IKEA, за аферу на один миллиард рублей в «Лесбанке». Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Наказание назначено с учетом предыдущих приговоров. Бывшие председатель правления «Лесбанка» Сергей Никитин и главный бухгалтер организации Ирина Скоробогатова получили условное наказание сроком 5 и 4 года соответственно.

По версии следствия, осенью 2015 года перед отзывом лицензии у «Лесбанка» они втроем оформили фиктивные документы о внесении в кассу одного миллиарда рублей наличными, на которые якобы были приобретены акции российских компаний. Ценные бумаги забрал Пономарев.

В 2010 году бизнесмен смог получить от шведского мебельного гиганта 25 миллиардов рублей за аренду им генераторов в 2007-2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге. В 2018-м его приговорили к 8,5 года по делу о заведомо ложном доносе, а в 2020-м он был признан виновным в покушении на мошенничество и в уклонении от уплаты налогов, получив 10 лет заключения.

В связи с либерализацией законодательства срок был сокращен и Пономарев должен был выйти на свободу 20 июля 2024 года. Но его снова арестовали по третьему делу «Лесбанка».