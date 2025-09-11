ФТС сообщила о снижении профицита внешней торговли РФ в январе-июле на 14,13 %

По итогам первых семи месяцев 2025 года профицит внешней торговли России упал на 14,13 процента, до 77,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает РИА Новости.

Внешнеторговый оборот снизился на 2,6 процента, до 388 миллиардов долларов, что связано с падением экспорта на 4,7 процента, до 232,6 миллиарда. Импорт, напротив, вырос на 0,8 процента, до 155,4 миллиарда долларов.

Как отмечают в ведомстве, основными позициями российского экспорта остаются минеральные продукты, чей удельный вес в товарной структуре составляет 56,1 процента, а импорта — машины, оборудование и другие товары (удельный вес — 47,6 процента).

Большая часть российского товарооборота приходится на азиатские страны (72,8 процента), хотя по сравнению с прошлым годом он упал на один процент. Европейские страны отвечают за 19,1 процента внешней торговли, с ними товарооборот упал на 7,8 процента.

Со странами Африки показатель упал на 10,2 процента, до доли 3,8 процента, а нарастить торговлю на 5,1 процента удалось только с Американским континентом. Его доля достигла 4,3 процента.

Ранее в ФТС сообщили, что в первом полугодии 2025 года объем незаконного ввоза в Россию или вывоза из страны наличных, которые удалось пресечь, достиг исторического максимума.