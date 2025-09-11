МИД Испании вызвал российского дипломата из-за инцидента с дронами в Польше

МИД Испании вызвал поверенного в делах РФ из-за инцидента с дронами в Польше

МИД Испании вызвал поверенного в делах России в Мадриде из-за инцидента с дронами в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.

«Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде», — отметили в диппредставительстве.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, всего было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.