04:30, 11 сентября 2025Наука и техника

Обнаружен простой путь снижения хронической боли без лекарств

EJN: Полезное питание помогает облегчить хроническую боль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Полезное питание может быть не менее важным для облегчения хронической боли, чем снижение веса. К такому выводу пришли исследователи Университета Южной Австралии, опубликовавшие работу в European Journal of Nutrition.

В исследовании приняли участие 104 взрослых австралийца с избыточной массой тела. В течение трех месяцев они корректировали рацион в соответствии с национальными диетическими рекомендациями: увеличивали количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, одновременно сокращая потребление алкоголя и калорийной «лишней еды».

Результаты показали: качество питания улучшилось на 22 процента, а уровень хронической боли снизился почти вдвое — с 50 до 24 процентов. При этом уменьшение выраженности боли было связано именно с изменением рациона, а не только с потерей веса, которая в среднем составила около 7 килограммов.

Ученые отмечают, что хроническая мышечно-скелетная боль является одной из самых распространенных и изнуряющих проблем в мире. При этом правильное питание может стать доступным и безопасным инструментом в ее профилактике и лечении, значительно повышая качество жизни.

Ранее стало известно, что музыка может облегчать острую боль в спине. Пациенты, находившиеся в отделении неотложной помощи, слушали любимые треки всего 10 минут, после чего фиксировалось заметное снижение боли.

    Обнаружен простой путь снижения хронической боли без лекарств

