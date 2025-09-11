Ценности
Ценности
Невеста перешила свадебное платье матери и нарвалась на критику в сети

Карина Черных
Карина Черных
Свадьба родителей

Свадьба родителей. Кадр: @styledbysols

Стилистка Соли Сигал из США перешила свадебное платье матери и нарвалась на критику в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале готовящаяся к бракосочетанию Сигал продемонстрировала фото своей родительницы в указанном наряде. Женщина позировала в белом кружевном макси-платье с бретелями и пышной юбкой.

Затем невеста запечатлела себя в переделанном предмете гардероба. Так, у платья убрали бретели и разрезали спереди ткань, добавив под нее мини-юбку.

Кадр: @styledbysols

Ролик набрал 1,3 миллиона просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Это одно из самых печальных зрелищ, которые я когда-либо видела», «Мне жаль это говорить, но вы испортили легендарное, великолепное, уникальное платье», «Оригинал был безумно красив и намного опередил свое время», «Отправляйтесь в тюрьму», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре блогершу Ноэль Дауниг из США раскритиковали в сети из-за откровенного образа на свадьбу подруги.

.
