17:53, 11 сентября 2025Экономика

Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 74 копейки, до 85,67 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Банк России поднял официальный курс доллара на 74 копейки, до 85,67 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ. Показатель превысил отметку в 85 рублей впервые с 11 апреля.

При этом курс евро, выросший за предыдущие три дня примерно на 4,3 рубля, немного снизился, составив 99,74 рубля, что на 9 копеек меньше, чем накануне.

Котировки доллара на внебиржевом рынке превысили 85 рублей еще накануне, а в четверг, 11 сентября, курс евро на межбанке поднимался выше 100 рублей впервые с февраля.

«Ослаблению рубля способствуют фундаментальные факторы в виде сужения предложения иностранной валюты, сезонный рост интереса к валюте со стороны импортеров на фоне активизации спроса на импорт в виду смягчения кредитных условий, а также ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки», — говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, поступившем «Ленте.ру».

Власти тем временем заявляют, что колебания курсов связаны с рыночными процессами. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле считают макроэкономическую ситуацию в России спокойной и предсказуемой, «несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике».

    Все новости