Официальный курс доллара подняли выше 85 рублей

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 74 копейки, до 85,67 рубля

Банк России поднял официальный курс доллара на 74 копейки, до 85,67 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ. Показатель превысил отметку в 85 рублей впервые с 11 апреля.

При этом курс евро, выросший за предыдущие три дня примерно на 4,3 рубля, немного снизился, составив 99,74 рубля, что на 9 копеек меньше, чем накануне.

Котировки доллара на внебиржевом рынке превысили 85 рублей еще накануне, а в четверг, 11 сентября, курс евро на межбанке поднимался выше 100 рублей впервые с февраля.

«Ослаблению рубля способствуют фундаментальные факторы в виде сужения предложения иностранной валюты, сезонный рост интереса к валюте со стороны импортеров на фоне активизации спроса на импорт в виду смягчения кредитных условий, а также ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки», — говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, поступившем «Ленте.ру».

Власти тем временем заявляют, что колебания курсов связаны с рыночными процессами. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле считают макроэкономическую ситуацию в России спокойной и предсказуемой, «несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике».