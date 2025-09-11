Ослабление рубля объяснили изменением баланса валютных потоков

Аналитик Шнейдерман: Рубль слабеет из-за изменения баланса валютных потоков

Наблюдающееся на текущей неделе ослабление курса нацвалюты связано в том числе с изменением баланса в потоках валютной ликвидности, заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман. Его комментарий приводит RT.

«Спрос импортеров становится шире на фоне сокращения предложения валюты со стороны компаний-экспортеров», — объяснил аналитик. По его словам, «курс сейчас учитывает новые вводные и может колебаться очень сильно».

В числе причин курсовой динамики называют также ожидание снижения ключевой ставки. В Кремле указывают, что колебания связаны с рыночными процессами и не влияют на макроэкономическую стабильность.

Банк России 11 сентября впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше 85 рублей. Евро вырос за три дня примерно на 4,3 рубля и стоит чуть менее 100 рублей.