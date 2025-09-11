Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 11 сентября 2025Забота о себе

Оставшемуся без денег после развода мужчине назвали способы улучшить благосостояние

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: WK Lai / Shutterstock / Fotodom

Финансовый консультант Сара Дэвидсон дала совет мужчине, оставшемуся без денег после развода и мечтающему купить собственное жилье. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам 45-летнего автора письма, его развод был тяжелым. До недавнего времени он делил ипотеку, счета и расходы по уходу за детьми с бывшей женой, а теперь оплачивает аренду квартиры для себя и половину расходов на детский сад. Большая часть его сбережений ушла на оплату юридических услуг. «Тем временем моя бывшая зарабатывает больше и уже купила кое-что новое, что меня огорчает. Я стараюсь не сравнивать, но это сложно. У меня такое чувство, что я вернулся к исходной точке в финансовом плане, причем с нулевой подушкой безопасности», — пожаловался мужчина.

В ответ Дэвидсон порекомендовала начать планировать бюджет. «Возьмите лист бумаги, откройте пустую электронную таблицу или загрузите приложение для составления бюджета. В одну колонку запишите свой доход (сумма, которая поступает на ваш банковский счет каждый месяц). В другую запишите все, на что вы тратите деньги каждый месяц. Округлите эти суммы в большую сторону, чтобы обезопасить себя», — порекомендовала она.

Материалы по теме:
Как перестать тратить лишние деньги в магазинах и научиться экономить? Простые советы по сохранению семейного бюджета
Как перестать тратить лишние деньги в магазинах и научиться экономить?Простые советы по сохранению семейного бюджета
30 мая 2022
Как не потерять деньги из-за скачка курсов доллара и евро? Простые советы, которые помогут сохранить сбережения
Как не потерять деньги из-за скачка курсов доллара и евро?Простые советы, которые помогут сохранить сбережения
18 июня 2022

Часть оставшихся денег она посоветовала тратить на приятные мелочи, однако не полностью. Специалистка рекомендует начать копить, отказавшись от спонтанных покупок. По ее словам, если покупка может подождать сутки, нужно выждать эти сутки и только потом тратить деньги. Кроме того, она порекомендовала завести отдельные счета для каждой дорогой покупки, на которую мужчина откладывает деньги, включая дом, а также завести счет «на черный день».

У вас явно были тяжелые времена. Не падайте духом. Представьте, как вы будете чувствовать себя в это время в следующем году, когда у вас будут сбережения в банке и уверенность в себе и в своем будущем

Сара Дэвидсонфинансовый консультант

Ранее эксперт по отношениям Миг Беннетт назвала две главные причины, по которым распадаются крепкие семьи. Беннетт отметила, что обычно предпосылки к этому решению накапливаются годами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку

    Республиканка обвинила демократов в провоцировании покушения на Чарли Кирка

    Фото лежащего посреди тротуара неожиданного предмета поставило в тупик пользователей сети

    Россиянам захотели дать возможность оценивать работу чиновников

    Разработчик ChatGPT заключил сделку на 300 миллиардов долларов с американской компанией

    В европейской стране открыли новое нефтяное месторождение

    Раскрыто возможное наказание для убийцы соратника Трампа

    В Венгрии оценили шансы Украины выиграть на поле боя

    Бывший советник Трампа указал на попытки Стармера и Макрона выглядеть важными людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости