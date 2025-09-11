Оставшемуся без денег после развода мужчине назвали способы улучшить благосостояние

Финансовый консультант Сара Дэвидсон дала совет мужчине, оставшемуся без денег после развода и мечтающему купить собственное жилье. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам 45-летнего автора письма, его развод был тяжелым. До недавнего времени он делил ипотеку, счета и расходы по уходу за детьми с бывшей женой, а теперь оплачивает аренду квартиры для себя и половину расходов на детский сад. Большая часть его сбережений ушла на оплату юридических услуг. «Тем временем моя бывшая зарабатывает больше и уже купила кое-что новое, что меня огорчает. Я стараюсь не сравнивать, но это сложно. У меня такое чувство, что я вернулся к исходной точке в финансовом плане, причем с нулевой подушкой безопасности», — пожаловался мужчина.

В ответ Дэвидсон порекомендовала начать планировать бюджет. «Возьмите лист бумаги, откройте пустую электронную таблицу или загрузите приложение для составления бюджета. В одну колонку запишите свой доход (сумма, которая поступает на ваш банковский счет каждый месяц). В другую запишите все, на что вы тратите деньги каждый месяц. Округлите эти суммы в большую сторону, чтобы обезопасить себя», — порекомендовала она.

Часть оставшихся денег она посоветовала тратить на приятные мелочи, однако не полностью. Специалистка рекомендует начать копить, отказавшись от спонтанных покупок. По ее словам, если покупка может подождать сутки, нужно выждать эти сутки и только потом тратить деньги. Кроме того, она порекомендовала завести отдельные счета для каждой дорогой покупки, на которую мужчина откладывает деньги, включая дом, а также завести счет «на черный день».

У вас явно были тяжелые времена. Не падайте духом. Представьте, как вы будете чувствовать себя в это время в следующем году, когда у вас будут сбережения в банке и уверенность в себе и в своем будущем Сара Дэвидсон финансовый консультант

Ранее эксперт по отношениям Миг Беннетт назвала две главные причины, по которым распадаются крепкие семьи. Беннетт отметила, что обычно предпосылки к этому решению накапливаются годами.