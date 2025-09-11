Силовые структуры
Осужденный за расправу над «Мисс Самарская полиция — 2019» скончался в тюремной больнице

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Осужденный за расправу над «Мисс Самарская полиция — 2019» (сотрудница ПНД Ирина Янковская) россиянин Роман Каверин скончался в тюремной больнице. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, Каверин умер в исправительном учреждении в двадцатых числах августа.

Известно, что в ночь на 2 ноября 2022 года возле ночного клуба «Карамболь» Каверин решил познакомиться с Янковской. Та отмахнулась от нетрезвого мужчины, после чего, уязвленный, он выхватил нож и нанес женщине несовместимое с жизнью ранение.

В ходе следствия Каверин частично признал свою вину, но утверждал, что это Янковская напала на него, а он действовал в рамках самообороны.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане россиянин учинил возле клуба расправу над соперником из ревности к девушке.

