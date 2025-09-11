Пенсионер воскрес в морге на глазах у родных и снова умер

Mirror: В Бразилии мужчина воскрес в морге на глазах у родных и снова умер

В Бразилии 90-летний пенсионер воскрес в морге на глазах у родных и снова умер. Об этом сообщила газета The Mirror.

Мужчину с болезнью сердца доставили в больницу 1 сентября, в медучреждении муниципалитета Палмейра-дус-Индиус у него случился инфаркт, реанимация не принесла успехов. Врачи констатировали смерть из-за остановки сердца.

В морге, когда родственники пришли попрощаться, они заметили, что «покойник» дышал. Было проведено обследование, у пациента прощупывался пульс.

Мужчину срочно отправили в отделение неотложной помощи. В сознание он так и не пришел и скончался. Шокированная семья и местные жители призвали разобраться в произошедшем. Медики заявили, что не считают это врачебной ошибкой, они намерены выяснить причину повторной смерти.

