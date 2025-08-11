Из жизни
21:46, 11 августа 2025

Мужчина «умер на десять минут» и рассказал о своих ощущениях

Mirror: Британец «умер на десять минут» и рассказал о своих ощущениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Британец Мэттью Аллику «умер на десять минут» после сердечного приступа и рассказал о своих ощущениях во время клинической смерти и в период восстановления. Об этом пишет газета Mirror.

В августе 2023 года 42-летний отец двоих детей не смог подняться по лестнице на работе и попал в больницу. Там у него остановилось сердце из-за тромбоэмболии легочной артерии. Врачи объявили клиническую смерть. Спустя несколько минут пациента реанимировали, три дня он находился в коме.

Аллику пришел в себя и сравнил произошедшее с мирным сном. Ему провели несколько операций и переливаний крови. Врачи опасались, что мужчина получил необратимые повреждения мозга из-за кислородного голодания, однако британец полностью восстановил сознание, хотя память пострадала. По словам медиков, в столь сложных случаях выживают лишь пять процентов пациентов.

После комы мужчина не мог двигаться, путал имена и не различал цвета. «Пришлось заново учиться сидеть, ходить, контролировать мочеиспускание. Это было невероятное путешествие», — поделился Аллику.

Ранее сообщалось, что жительница Швеции чудом выжила в лобовой автоаварии и, будучи без сознания, увидела ангелов, которые предсказали ее будущее.

