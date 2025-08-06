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09:07, 6 августа 2025Из жизни

Женщина попала в страшную автоаварию и встретилась с предсказавшими ее будущее ангелами

NTK: Шведка чудом выжила в страшной автоаварии и встретилась с ангелами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hannah Beier / Reuters

Жительница Швеции чудом выжила в лобовой автоаварии и, будучи без сознания, увидела ангелов, которые предсказали ее будущее. Свою историю женщина рассказала Need To Know (NTK).

Ныне 42-летняя Жанетт Хедстрем попала в страшное ДТП в 2004 году, когда ехала в машине вместе со сводной сестрой. Девушка решила обогнать грузовик, однако тот стал неожиданно перестраиваться. Машину со шведками вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. У Хендстрем были разорвана диафрагма и кишечник, и пробиты легкие. «Я не могла дышать, все болело (…) Единственное, чего я хотела, — вернуться домой. А потом покинула свое тело», — рассказала о случившемся женщина.

По словам шведки, она оказалась в своеобразном «зале ожидания», полном умиротворения и покоя. Там Хендстрем встретила ее крестная мать, которой не стало задолго до этого, и два ангела. Шведка утверждает, что они показали ей ее будущего мужа и троих детей. Хендстрем поинтересовалась, можно ли ей остаться. «Я увидела, как гашу вибрации моих детей, которых мне только предстояло встретить и создать. Ангелы показали мне, как важно, чтобы жизнь продолжалась», — описала увиденное женщина.

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Она также слышала голоса родных, молящихся за нее. Хендстрем поняла, что не может их подвести и вернулась в свое тело. Несмотря на тяжелейшие травмы, из-за которых врачам пришлось временно извлечь ее органы из брюшной полости и заполнить ее жидкостью, шведка пошла на поправку уже через месяц. После аварии у нее не осталось никаких последствий, хотя она и считается инвалидом.

Хендстрем утверждает, что предсказания ангелов полностью сбылись. Она встретила мужчину, энергию которого почувствовала в «зале ожидания», вышла за него замуж и стала матерью двоих детей. Третья беременность Хендстрем закончилась выкидышем, и она не знает, был ли это тот ребенок, которого показали ей ангелы, или она родит еще одного.

Шведка утверждает, что пережитое в состоянии комы было не каким-то странным сюрпризом, а скорее глубоко запрятанным воспоминанием. Она уверена, что во время аварии избавилась от своего ложного «я», и только тогда стала жить полноценной жизнью.

Ранее сообщалось, что жительница Греции пережила клиническую смерть и рассказала о встрече со странными существами. Они были похожи на персонажей фильма «Аватар».

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