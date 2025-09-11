Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:36, 11 сентября 2025Бывший СССР

Пленный боец «Азова» пожалел об участии в террористическом подразделении

Пленный боец «Азова» Федотов пожалел об участии в террористическом подразделении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Военнослужащий Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады батальона Азов (признан террористическим и запрещен в России), который был принудительно мобилизован в это подразделение, поделился с журналистами, что сожалеет о своем участии в этой организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу жить в националистическом государстве, я не хочу приспосабливаться под них, мне это противно, мне от этого тошно. И за это я прошу перед вами прощения, я чувствую себя виноватым», — заявил Федотов.

Он добавил, что его воспитывали не родители, а прадед с прабабушкой, пережившие Великую Отечественную войну. Прадед ушел на фронт после того, как его семья погибла в боях с нацистской Германией.

Сам Федотов заявил, что с 2014 года выступал против боевых действий в Донбассе и против национализма, но его схватили сотрудники национальной полиции в Одессе и направили на фронт.

Ранее Федотов сообщил, что большинство украинцев выступают против президента республики Владимира Зеленского, но не могут выступить против него, так как это может обернуться большими проблемами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Медведев указал на поддержку убийц командой Трампа

    Пленный боец «Азова» раскрыл роль женщин в рядах ВСУ

    В России предложили снизить возраст для повышения пенсии

    Ирина Шейк опубликовала фото в прозрачном платье

    В Совфеде назвали убийство Кирка возможным предупреждением Трампу

    В России призвали отдать дань уважения убитому соратнику Трампа

    Власти Юты пообещали привлечь к ответственности виновника убийства Кирка

    Пленный боец «Азова» пожалел об участии в террористическом подразделении

    В Донецке при обстреле ВСУ получил повреждения Республиканский травмцентр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости