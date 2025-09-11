Пленный боец «Азова» Федотов пожалел об участии в террористическом подразделении

Военнослужащий Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады батальона Азов (признан террористическим и запрещен в России), который был принудительно мобилизован в это подразделение, поделился с журналистами, что сожалеет о своем участии в этой организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу жить в националистическом государстве, я не хочу приспосабливаться под них, мне это противно, мне от этого тошно. И за это я прошу перед вами прощения, я чувствую себя виноватым», — заявил Федотов.

Он добавил, что его воспитывали не родители, а прадед с прабабушкой, пережившие Великую Отечественную войну. Прадед ушел на фронт после того, как его семья погибла в боях с нацистской Германией.

Сам Федотов заявил, что с 2014 года выступал против боевых действий в Донбассе и против национализма, но его схватили сотрудники национальной полиции в Одессе и направили на фронт.

Ранее Федотов сообщил, что большинство украинцев выступают против президента республики Владимира Зеленского, но не могут выступить против него, так как это может обернуться большими проблемами.