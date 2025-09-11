Бывший СССР
Украинский пленный объяснил страхом отсутствие выступлений против Зеленского на Украине

Пленный из ВСУ Федотов: Большинство украинцев не поддерживают Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Большинство украинцев выступают против президента республики Владимира Зеленского, но не могут выступить против него, так как это может обернуться большими проблемами. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Федотов, его цитирует ТАСС.

«Люди, здравомыслящие люди — да [не поддерживают Зеленского]. Так мыслит большинство. Но попробуй что-то скажи против. Против ты скажешь, и у тебя будут проблемы. На тебя напишут донос: сепаратист и все, агент Кремля», — поделился мужчина.

Он также рассказал, что служил в батальоне «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и оставался там, чтобы выжить. Теперь ему за это стыдно. По словам Федотова, он дважды пытался сбежать, но каждый раз его ловили и возвращали на передовую. В последний раз он принял решение сдаться в плен.

Ранее киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что на Западе не критикуют Зеленского, чтобы оправдать финансирование Украины.

