На Украине объяснили отсутствие критики Зеленского на Западе

Золотарев: Запад не критикует Зеленского для оправдания финансирования Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Запад воздерживается от любой критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского, чтобы не поставить под сомнение верность решения финансировать Украину. Такую точку зрения в интервью украинской журналистке Лане Шевчук высказал политтехнолог Андрей Золотарев.

«Понятно, не хотят играть на руку [президенту России Владимиру] Путину. То есть "если мы начнем критиковать Зеленского, то как мы объясним, почему мы даем деньги Украине, предоставляем вооружение"», — считает аналитик. Это и стало причиной, по которой на Западе просто игнорируют действия украинского лидера, которые несвойственны «нормальному государству».

В то же время, отметил Золотарев, западные дипломаты и сотрудники спецслужб осведомлены о происходящем на Украине, они регулярно предоставляют руководству доклады о текущей ситуации в стране.

Ранее газета Financial Times писала, что украинские власти и Зеленский преследуют своих критиков, тем самым больше не придавая значения верховенству закона.

