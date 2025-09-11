Интернет и СМИ
20:27, 11 сентября 2025

Покинувший Россию ведущий отказался считать свое шоу порнографией

Ведущий шоу «За стеклом» Набутов заявил, что участники снимались добровольно
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Журналист и бывший ведущий популярного реалити-шоу «За стеклом» Кирилл Набутов (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию, отказался считать скандальный телепроект порнографией. Об этом, а также о создании передачи он рассказал ведущему Антону Привольнову, видео вышло на YouTube.

По словам Набутова, шоу «За стеклом», которое позиционировалось как проект, позволяющий зрителям подсматривать за его участниками, создавалось быстро и имело небольшой бюджет. Журналист добавил, что программа была очень популярна: у гостиницы «Россия», где проходили съемки, собирались толпы людей.

Бывший ведущий проекта заверил, что в нем не было элементов порнографии. «Если там было бы что-то сверхзапрещенное, это никогда бы не вышло в эфир», — заявил Набутов. Кроме того, он подчеркнул, что участники «За стеклом» знали о том, что за ними будут постоянно следить с помощью камер, и сами согласились на это.

Ранее Набутов рассказал, что отказался вести передачу «Время покажет» на Первом канале. Он отметил, что предложение стать лицом этого проекта поступило ему в 2014 году.

Реалити-шоу «За стеклом» выходило на канале ТВ-6 в 2001 и 2002 году. Зрители наблюдали за жизнью и отношениями шестерых человек, которые, как утверждалось, круглосуточно находились под прицелом камер. Из-за того, что участники проекта периодически представали обнаженными, а также из-за сцен с сексом шоу нередко обвиняли в аморальности и пропаганде разврата.

