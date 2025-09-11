Из жизни
00:30, 11 сентября 2025Из жизни

Политик предупредил о риске превращения американцев в опасных чудовищ с тремя ушами

Сенатор Кеннеди: Над американцами навис риск превращения в опасных чудовищ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: MANAURE QUINTERO / Reuters

Американский сенатор Джон Кеннеди во время выступления в Сенате предупредил, что иностранные креветки превращают людей в чудовищ с тремя ушами. Об этом сообщает Fox 4 News.

Свое выступление Кеннеди иллюстрировал кадром из фильма «Чужой», на котором был изображен ксеноморф — опасный инопланетный хищник, охотящийся на людей. По мнению политика, над американцами, употребляющими бразильские креветки, навис риск превращения в подобных существ.

Господин президент, вот фотография чужого из фильма «Чужой». Вот в кого вы превратитесь, если будете есть замороженные креветки, которые другие страны поставляют в США. Теперь позвольте объяснить, что я имею в виду. Почему вы будете похожим на чужого из фильма «Чужой», если будете их есть? Потому что эти креветки радиоактивны. Я не шучу. В них радиоактивный изотоп под названием цезий-137. Он вас убьет. Даже если вы не превратитесь в пришельца, когда съедите эту гадость, то обязательно вырастет лишнее ухо. Это я гарантирую

Джон Кеннедисенатор США

По словам Кеннеди, в конце августа в замороженных креветках из Индонезии, которые продавались в 13 штатах США, обнаружили радиоактивный изотоп цезий-137. Некачественный продукт отозвали, однако через несколько дней тот же изотоп нашли в других продуктах из иностранных креветок, продававшихся по всей стране.

Сенатор полагает, что причина этого заключается в недостаточном надзоре за качеством креветок, поставляемых из-за границы. Он добавил, что иностранных креветок выращивают в грязной воде и «накачивают антибиотиками».

Кеннеди представляет в Сенате штат Луизиана, где имеется своя креветочная промышленность. «Я предвзятый человек. Я верю в наших луизианских креветок, прямиком из Мексиканского залива, без радиации, — признал политик. — Некоторые магазины закупают иностранные креветки, и их можно понять. Иностранные дешевле. И теперь мы знаем, почему».

Ранее сообщалось, что немецкие и австрийские ученые предложили новое объяснение необычно высокой радиоактивности кабанов, которые встречаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Они нашли в их мясе изотоп цезия, период полураспада которого составляет 2,3 миллиона лет.

    Все новости