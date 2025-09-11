Посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном

FT: Посла Великобритании в США Мандельсона уволили из-за связей с Эпштейном

Посла Великобритании в США Питера Мандельсона уволили из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Решение о лишении посла полномочий приняли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр иностранных дел Иветт Купер утром 11 сентября после ознакомления с недавно опубликованной перепиской между Мандельсоном и Эпштейном.

«В свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах Питера Мандельсона, премьер-министр попросил министра иностранных дел отозвать его с должности посла», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В переписке Мандельсон поддерживал Эпштейна незадолго до того, как он признал себя виновным по делу в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Дипломат призывал финансиста быть стойким и называл его лучшим другом.