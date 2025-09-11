Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 11 сентября 2025Мир

Посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном

FT: Посла Великобритании в США Мандельсона уволили из-за связей с Эпштейном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Питер Мандельсон

Питер Мандельсон. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Посла Великобритании в США Питера Мандельсона уволили из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Решение о лишении посла полномочий приняли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр иностранных дел Иветт Купер утром 11 сентября после ознакомления с недавно опубликованной перепиской между Мандельсоном и Эпштейном.

«В свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах Питера Мандельсона, премьер-министр попросил министра иностранных дел отозвать его с должности посла», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В переписке Мандельсон поддерживал Эпштейна незадолго до того, как он признал себя виновным по делу в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Дипломат призывал финансиста быть стойким и называл его лучшим другом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости