17:53, 11 сентября 2025

Предсказана реакция НАТО на инцидент с дронами в Польше

Политолог Перенджиев допустил эскалацию напряженности со стороны НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО может перейти к более активной эскалации напряженности в отношениях с Россией в качестве военно-политической реакции на инцидент с дронами в Польше, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Военно-политический ответ — это, возможно, эскалация вокруг границ России с подталкиванием Польши, Прибалтики, Финляндии к агрессивным действиям, — предположил Перенджиев. — Помимо этого могут быть также проведены какие-то учения вблизи наших границ».

Политолог также допустил эскалацию напряженности в Черном море и подчеркнул, что Россия всегда готова ответить на возможные угрозы со стороны НАТО.

«Что бы ни предприняли в НАТО, все угрозы уже просчитаны, и ответ будет решительным. Тем более, как раз начинаются и наши учения "Запад 2025". Как раз будем отрабатывать ответ на этот военно-политический выпад», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО пообещали ответить на произошедший в Польше инцидент с дронами. Предполагаемый военно-политический ответ призван укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

