12:47, 11 сентября 2025Россия

Предсказание Пригожина вспомнили после инцидента с беспилотниками в Польше

«Царьград»: Евгений Пригожин говорил об экскурсии в польские города
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

На фоне инцидента с падением дронов на территории Польши в России вспомнили слова основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который говорил о Жешуве. Об этом пишет «Царьград».

По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, дроны, которые сбили ночью над Польшей, якобы были российскими, при этом никаких доказательств он не привел. Минобороны РФ между тем указало, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. К тому же максимальная дальность полета беспилотников, которые якобы оказались в воздушном пространстве республики, не превышает семисот километров.

В этой связи всплыли высказывания Пригожина. Его слова о польском городе однажды процитировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «"Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — передал слова основателя «Вагнера» Лукашенко.

В свою очередь, военный эксперт Олег Шаландин заявил, что в Польшу могли прилететь собранные на Украине из китайских деталей копии русских «Гераней». Об этом косвенно говорит реакция НАТО на инцидент — о происхождении БПЛА альянс ничего не сообщил.

Военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя инцидент с дронами, обратил внимание, что на БПЛА, которые обнаружили в Польше, виден силовой скотч. «Что делает на носовом обтекателе силовой скотч? Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута», — порассуждал он. Наличие этой детали Шурыгин назвал доказательством того, что летательные аппараты, обнаруженные в Польше, принадлежат Украине и являются очередным способом провокации.

