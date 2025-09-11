Забота о себе
Раскрыта привычка самых счастливых людей

Психолог Магет: Счастливые люди всегда поддерживают в доме порядок
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психологи Патрисия Магет и Даниэль Реске раскрыли привычку, которая свойственна самым счастливым людям. Об этом они рассказали изданию Vanitatis.

Как отметила Магет, счастливые люди всегда поддерживают в доме порядок. При этом она подчеркнула, что каждый человек считает беспорядком разный уровень захламленности. «Организованный дом облегчает организованность мыслей», — добавила специалистка.

Аналогичное мнение высказал и Реске, который пояснил, что приятная и структурированная обстановка усиливает способность справляться со сложными эмоциями. Беспорядок же связан с прокрастинацией, снижением качества жизни и общей перегрузкой, заключил он.

Ранее психолог Ванесса Валадао перечислила красноречивые признаки измен. Она призвала обратить внимание на изменения в распорядке дня партнера.

