21:04, 2 сентября 2025Забота о себе

Раскрыты шесть красноречивых признаков измен

Психолог Валадао назвала перемены во внешнем виде признаком измен
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Психолог Ванесса Валадао заявила, что изменника можно определить по шести красноречивым признакам. Их она раскрыла в беседе с изданием Metropoles.

Первым признаком измен Валадао назвала чрезмерную скрытность при использовании смартфона. Также о неверности могут сигнализировать изменения в распорядке дня человека, такие как опоздания, частое назначение встреч и внезапная повышенная занятость, добавила она.

Кроме того, на неверность партнера, по словам специалистки, указывает покупка одежды и парфюма, перемены во внешнем виде и чрезмерный уход за собой. Дополнительно стоит насторожиться при появлении в паре эмоциональной дистанции и угасании интереса к общению. Еще двумя признаками измены Валадао назвала раздражительность в ответ на вопросы о простых вещах и проблемы в интимной жизни.

Ранее психолог Павел Жавнеров рассказал, как справиться с тревожностью. Для этого он посоветовал воспользоваться дыхательными техниками.

