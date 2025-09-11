Культура
Пугачева оценила танцоров Булановой и дала певице совет

Алла Пугачева посоветовала Татьяне Булановой не менять подтанцовку
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева оценила танцоров из коллектива эстрадной исполнительницы Татьяны Булановой, видео с которыми обрело популярность в сети. Ее слова прозвучали в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), запись доступна на YouTube.

Артистка дала коллеге совет не убирать «танцоров». «Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально, но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка! На них будут скоро ходить, народ собираться. Ай да мужики!» — заявила Пугачева.

В начале августа видео с выступления Булановой обрели популярность в сети из-за танцоров, исполняющих простую хореографию. Позже герой вирусного ролика, танцор Дмитрий Берегуля, отреагировал на мемы со своим участием. Он отметил, что коллектив не обижается на критику и шутки.

