17:04, 11 сентября 2025Силовые структуры

Росгвардия воссоздала танковые подразделения и повысила артиллерийскую мощь

Росгвардия воссоздала танковые подразделения
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Росгвардия расширила линейку применяемого тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, совместные маневры спецназа, артиллерийских, танковых и других подразделений войск национальной гвардии прошли в Рязанской области. Глава ведомства Виктор Золотов рассказал, что Росгвардия воссоздала танковые подразделения и нарастила огневую мощь артиллерии.

На учениях росгвардейцы отработали тактические приемы и методы ведения боевых действий и ликвидации диверсионно-террористических групп противника, опираясь на полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО) опыт.

Ранее сообщалось, что Росгвардия получила на вооружение автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года.

