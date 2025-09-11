Росгвардия воссоздала танковые подразделения и повысила артиллерийскую мощь

Росгвардия воссоздала танковые подразделения

Росгвардия расширила линейку применяемого тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, совместные маневры спецназа, артиллерийских, танковых и других подразделений войск национальной гвардии прошли в Рязанской области. Глава ведомства Виктор Золотов рассказал, что Росгвардия воссоздала танковые подразделения и нарастила огневую мощь артиллерии.

На учениях росгвардейцы отработали тактические приемы и методы ведения боевых действий и ликвидации диверсионно-террористических групп противника, опираясь на полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО) опыт.

Ранее сообщалось, что Росгвардия получила на вооружение автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года.