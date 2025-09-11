Россиянам назвали способ пережить запредельно высокое атмосферное давление

Кардиолог Кондрахин призвал не пить кофе при высоком атмосферном давлении

Во время грядущего рекордно высокого давления в Москве недомогание могут почувствовать на себе люди с болезнями сердца, легких и другими хроническими заболеваниями. О том, как лучше пережить сложный период «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

В воскресенье, 14 сентября, в Москве атмосферное давление поднимется до 762 миллиметров ртутного столба, что станет рекордом для осени за всю историю наблюдений.

Чтобы избежать проблем, уязвимым москвичам рекомендуется снижать физическую и психическую нагрузку и не употреблять много жидкости, поскольку это создает дополнительную нагрузку на сердце. Кондрахин советует воздержаться и от кофе, так как он может привести к скачкам артериального давления из-за нарушений в сосудистой системе. Врач пояснил, что при повышении атмосферного давления обычно снижается артериальное давление, но у людей с сердечными заболеваниями реакции могут быть обратными.

О рекордно высоком атмосферном давлении, грядущим в Москву, ранее предупредила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в настоящее время рекорд давления в этот день принадлежит 1949 году и составляет 758,6 миллиметра ртутного столба