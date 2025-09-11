Экономика
Россияне стали активнее искать работу

В августе 2025 года россияне разместили в интернете резюме на 27 % больше
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В августе 2025 года россияне стали активнее искать работу — количество размещенных в интернете резюме выросло на 27 процентов. Такие данные предоставила «Ленте.ру» крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

За месяц количество опубликованных резюме выросло до 6,8 миллиона. Самый активный прирост зафиксировали в сфере автомобильного бизнеса (плюс 40 процентов, до 66 тысяч), среди рабочего персонала (плюс 36 процентов, до миллиона) и в направлении транспорта и логистики (плюс 35 процентов, до 882 тысяч). Также в топ-5 вошли домашний и обслуживающий персонал, туризм и гостинично-ресторанный бизнес (прибавка составила по 30 процентов) и сектор безопасности (плюс 28 процентов).

Учитывая уровень конкуренции между соискателями, сложнее всего найти работу инвестиционным стратегам и консультантам (32,1 резюме на одну вакансию), работникам сферы искусства и массмедиа (29,8), менеджерам высшего и среднего звена (25,6). Также высока конкуренция у маркетологов и PR-специалистов (18,4), специалистов в ИТ (14,9), юристов (14,4), а также у менеджеров по управлению персоналом (12,3).

Проще устроиться у специалистов в рознице (2,1 резюме на вакансию), медицине (2,9), в производстве и сервисном обслуживании (3,8) — эти профессиональные сферы испытывают кадровый дефицит. Кроме того, легко трудоустроиться рабочему персоналу (4,1), в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости (по 4,6), а также в сфере туризма и общепита (5,3).

«Увеличение числа резюме отражает общую активность на рынке труда: многие кандидаты стали чаще обновлять свои профили и искать новые возможности. При этом баланс сил в разных сферах заметно различается: где-то конкуренция за место достигает десятков человек, а в других сегментах работодатели по-прежнему сталкиваются с нехваткой кадров. Для соискателей это сигнал — нужно внимательно оценивать не только зарплатные предложения и условия работы, но и уровень конкуренции в выбранной сфере», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Как показал ранее опрос компании October Group, россияне в последний год на 20 процентов чаще интересуются удаленной работой, чем во время пандемии коронавируса. За последние 12 месяцев количество поисковых запросов по этой теме превысило четыре миллиона.

