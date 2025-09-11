Россиянин пойдет под суд из-за наличия ВНЖ за рубежом

СК возбудил дело против жителя Камчатки за сокрытие ВНЖ в другой стране

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Петропавловска-Камчатского, который не сообщил о получении вида на жительство (ВНЖ) в другой стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

По версии следствия, 57-летний мужчина получил ВНЖ за рубежом еще в 2014 году, но в соответствующие органы России об этом не сообщил. Сейчас ему вменяют статью 330.2 («Неуведомление о наличии вида на жительство иностранного государства») УК РФ.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ.

Ранее на Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих пенсионеров, которые тоже не сообщили о получении ВНЖ в другой стране.