14:43, 11 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин с трупом в машине устроил несколько аварий и скрылся

В Москве следователи раскрыли убийство, совершенное в 2006 году 
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи раскрыли резонансную расправу, которая произошла в 2006 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Сначала следователи не смогли установить подозреваемого, однако во время работы над преступлениями прошлых лет сотрудники при помощи молекулярно-генетической экспертизы смогли установить причастность жителя Бийска 1984 года рождения. Мужчина уже признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление из-за отсутствия сдачи у водителя автомобиля при оплате поездки.

22 июня 2006 года обвиняемый напал на таксиста с ножом, нанеся ему более 20 ударов. После этого злоумышленник попытался скрыться на автомобиле жертвы, переместив пострадавшего на заднее сиденье. По пути обвиняемый врезался в проезжавшую мимо машину, а потом наехал на трубу теплотрассы. С места ДТП фигурант скрылся.

Ранее в Приморском крае следователи установили обстоятельства жестокой расправы, которая произошла на пляже «Змеинка» во Владивостоке 26 лет назад.

