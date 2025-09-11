Полиграф помог раскрыть жестокое убийство на российском пляже «Змеинка»

В Приморье следователи установили обстоятельства убийства 26-летней давности

В Приморском крае следователи установили обстоятельства жестокой расправы, которая произошла на пляже «Змеинка» во Владивостоке 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Во время работы по уголовным делам прошлых лет правоохранители нашли свидетеля преступления. Его проверили на полиграфе, который подтвердил правдивость его показаний. По подозрению в совершении расправы задержан 55-летний мужчина.

По версии следствия, в феврале 1999 года фигурант вместе с сообщниками был в лесном массиве недалеко от пляжа, где до смерти избил 23-летнего местного жителя. После преступления злоумышленники пытались сжечь потерпевшего. Установлено, что расправа произошла из-за подозрения в угоне потерпевшим автомобиля.

